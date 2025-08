Rollladen an Steuerbüro in Jettingen-Scheppach beschädigt

Unbekannte haben in der Uhlandstraße einen Rollladen an einem Steuerberatungsbüro beschädigt. Die Inhaberin entdeckte den Schaden am Dienstagvormittag. Nach Angaben der Polizei traten der oder die Täter vermutlich gegen den Rollladen oder bewarfen ihn mit einem Stein. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08222/ 96900 zu melden. (AZ)

