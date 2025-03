Im Zeitraum zwischen Mittwoch bis Freitag vergangene Woche haben Unbekannte sechs Fensterscheiben im Innenhof einer Schule in der Straße Am Südlichen Burgfrieden beschädigt. Das teilt die Polizei mir. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3500 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08221 919-0 mit der Polizei Günzburg in Verbindung zu setzen. (AZ)

