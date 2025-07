Unbekannte beschmieren neu gestaltete Grundschultreppe mit teils ausländerfeindlichen Parolen

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli ist es auf dem Gelände der Grundschule Burgau zu einem Fall von Vandalismus gekommen. Wie die Stadt mitteilte, verunstalteten unbekannte Täter ein von Lehrern für Schüler gestaltetes Kunstprojekt mit Farbe und hinterließen diskriminierende und fremdenfeindliche Schmierereien wie „Ausländer raus!“ oder „Alte Schule Ihr Fotzen“.

Die bunten Farben waren erst am Vortag von Lehrerinnen und Lehrern der Grundschule Burgau nach fachlicher Anleitung an der großen Treppenanlage im Pausenhof der Grundschule angebracht worden und sollten zur Aufwertung des Pausenhofes dienen. Als die Schulgemeinschaft am Morgen ihr zerstörtes Projekt sah, war sie nach Auskunft der Stadt tief getroffen.

Grundschule Burgau: Unbekannte beschmieren neu gestaltete Treppen

„Die Mutwilligkeit dieser Zerstörung ist unbegreiflich“, äußert sich die Rektorin der Grundschule Burgau, Sabine Maar. Die Kinder seien entsetzt gewesen, dass jemand so etwas mit ihrer Schule mache. An der Grundschule Burgau werden laut Stadtverwaltung in diesem Schuljahr Kinder aus 28 Ländern unterrichtet. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Der immaterielle Schaden wiege aber viel schwerer, so die Schulleiterin.

Auch Erster Bürgermeister Martin Brenner zeigt sich erschüttert. „Ein solcher Akt der Zerstörung trifft nicht nur die Schulgemeinschaft, die Herzblut und Zeit investiert hat, um etwas Schönes zu gestalten, sondern auch die Werte unserer Stadtgemeinschaft. Toleranz, Vielfalt und vor allem Respekt sind für uns unabdingbar und wir werden weiterhin für sie einstehen“, betonte der Rathauschef.

Zeugen gesucht: Wer hat die Treppen an der Grundschule Burgau beschmiert?

Die Stadt hat den Vorfall nach eigenen Angaben zur Anzeige gebracht. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die örtliche Polizeiinspektion in Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)