Gullideckel aus der Verankerung gehoben: Polizei bittet um Hinweise

Im Bibertaler Ortsteil Anhofen haben bislang unbekannte Täter mehrere Gullideckel aus ihrer Verankerung gehoben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Landrat-Dirr-Straße am Samstagabend gegen 20.35 Uhr. Insgesamt acht Gullideckel sollen die Unbekannten herausgehoben haben. Zu Unfällen kam es dadurch nicht. Nun ermittelt die Polizei aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Des Weiteren wird in diesem Zusammenhang eine mehrköpfige Gruppe von Jugendlichen gesucht, die laut Polizei für die Tat infrage kommen könnte. Zeugen werden unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise gebeten. (AZ)

