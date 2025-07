Unbekannte sprühen Graffitis an Gebäude in Hochwang

Unbekannte haben vergangenes Wochenende an ein Gebäude im Ichenhausener Ortsteil Hochwang Graffitis gesprüht. Laut Polizei wurden im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, am Sportplatz Hochwang in der Bechlerstraße mehrere Graffitis angebracht. Dadurch wurden mehrere Gebäudeteile beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben bzw. anderweitige verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende in dem Bereich gemacht haben, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

