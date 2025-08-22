Gartentor und Zaun beschädigt: Sachschaden von 1500 Euro in Reisensburg

Im Günzburger Stadtteil Reisensburg ist ein Gartentor und der dazugehörende Zaunpfosten beschädigt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Pfarrer-Bunz-Straße in der Woche zwischen dem 11. und dem 17. August. An dem Haus soll zudem der Putz von der Hauswand abgerieben sowie ein Bewegungssensor abgerissen worden sein. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Euro. Die Polizei bittet unter 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

