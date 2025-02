Unbekannter schlägt auf Auto an der Ampel ein: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag hat ein Mann an einer Ampel in der Nähe des Pendlerparkplatzes an der A8 ein anderes Auto beschädigt. Die Polizei teilt mit, dass sich der Aggressionsdelikt gegen 14.20 Uhr ereignete. Dabei hat der bislang unbekannte Täter einen Pkw beschädigt. Der 56-jährige Geschädigte wartete laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug an einer roten Ampel, als ein unbekannter Mann aus seinem Auto stieg und unvermittelt gegen den Kotflügel des Geschädigten schlug. Anschließend spuckte der Täter gegen die Scheibe der Fahrertür und entfernte sich, heißt es weiter. Am Kotflügel entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Eine Beschreibung des Täters oder seines Fahrzeugs liegt bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis