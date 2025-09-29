Dynamo von Fahrrad herausgerissen und beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

In Günzburg ist ein abgestelltes Fahrrad beschädigt worden. Laut Polizei hat ein 46-Jähriger sein Rad im Bereich der Postgasse am späten Samstagabend abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Rad zurückkehrte, konnte er feststellen, dass der Dynamo vermutlich mutwillig herausgerissen und dadurch beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Die Polizei bittet Zeugen unter 08221/9190 um Hinweise zu dem Vorfall. (AZ)
Günzburg
