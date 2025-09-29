Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter beschädigt Fahrrad in Günzburg – Polizei sucht Zeugen!

Günzburg

Dynamo von Fahrrad herausgerissen und beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht in Günzburg nach dem unbekannten Täter, der ein abgestelltes Fahrrad in der Postgasse beschädigt haben soll. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro.
    • |
    • |
    • |
    In Günzburg wurde ein abgestelltes Fahrrad in der Nacht auf Sonntag durch einen unbekannten Täter beschädigt.
    In Günzburg wurde ein abgestelltes Fahrrad in der Nacht auf Sonntag durch einen unbekannten Täter beschädigt. Foto: Patrick Seeger, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg ist ein abgestelltes Fahrrad beschädigt worden. Laut Polizei hat ein 46-Jähriger sein Rad im Bereich der Postgasse am späten Samstagabend abgestellt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Rad zurückkehrte, konnte er feststellen, dass der Dynamo vermutlich mutwillig herausgerissen und dadurch beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Die Polizei bittet Zeugen unter 08221/9190 um Hinweise zu dem Vorfall. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden