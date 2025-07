In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter in Ichenhausen in der Robert-Bosch-Straße einen Pkw aufgebrochen. Laut Polizei wurden neben einem Dokument CDs und eine Lesebrille entwendet. Die Polizei Günzburg ermittelt nun wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall und nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)

