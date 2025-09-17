Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Unbekannter Dieb stiehlt Geldbeutel aus Auto in Burgau – Polizei sucht Zeugen

Burgau

Dieb stiehlt Geldbeutel aus dem Auto eines 35-Jährigen in Burgau

Die Polizei Burgau sucht nach dem Dieb, der den Geldbeutel aus dem Auto gestohlen hat. Eine Durchsuchung des Arbeitskollegen war erfolglos.
    • |
    • |
    • |
    In dem gestohlenen Geldbeutel in Burgau befanden sich mehr Geldscheine als auf dem Bild: ein niedriger vierstelliger Betrag.
    In dem gestohlenen Geldbeutel in Burgau befanden sich mehr Geldscheine als auf dem Bild: ein niedriger vierstelliger Betrag. Foto: Federico Gambarini, dpa (Symbolbild)

    Da hat jemand reiche Beute gemacht: Eine bislang unbekannte Person hat am Montagabend den Geldbeutel eines 35-Jährigen gestohlen, in dem sich ein vierstelliger Geldbetrag befand. Wie die Beamten mitteilen, rief der Geschädigte am Dienstagabend bei der Polizei Burgau an und teilte mit, dass ihm der Geldbeutel aus seinem Auto gestohlen wurde.

    Der Diebstahl in Burgau ereignete sich am Montagabend

    Der Vorfall habe sich bereits am Montagabend ereignet. Der 35-Jährige gab an, mit einem Arbeitskollegen unterwegs gewesen zu sein. Eine Suche nach dem Geldbeutel beim Arbeitskollegen war jedoch erfolglos. Im Geldbeutel befanden sich neben dem niedrigen vierstelligen Betrag auch unterschiedliche Dokumente und Bankkarten. Die Beamten der Polizei Burgau haben die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden