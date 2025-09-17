Dieb stiehlt Geldbeutel aus dem Auto eines 35-Jährigen in Burgau

Da hat jemand reiche Beute gemacht: Eine bislang unbekannte Person hat am Montagabend den Geldbeutel eines 35-Jährigen gestohlen, in dem sich ein vierstelliger Geldbetrag befand. Wie die Beamten mitteilen, rief der Geschädigte am Dienstagabend bei der Polizei Burgau an und teilte mit, dass ihm der Geldbeutel aus seinem Auto gestohlen wurde.

Der Diebstahl in Burgau ereignete sich am Montagabend

Der Vorfall habe sich bereits am Montagabend ereignet. Der 35-Jährige gab an, mit einem Arbeitskollegen unterwegs gewesen zu sein. Eine Suche nach dem Geldbeutel beim Arbeitskollegen war jedoch erfolglos. Im Geldbeutel befanden sich neben dem niedrigen vierstelligen Betrag auch unterschiedliche Dokumente und Bankkarten. Die Beamten der Polizei Burgau haben die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)