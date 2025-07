In Burgau ist ein unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag in einen Imbissstand eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Industriestraße. Der bisher unbekannte Täter gelangte über die Terrassentüre in das Gebäude. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Beuteschaden sind noch nicht bekannt. (AZ)

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Imbissstand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis