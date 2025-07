Unbekannter fährt Auto in Burgau an und flieht

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Peugeot Boxer, der in der Käppelestraße in Burgau abgestellt war, an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

