Unbekannter fährt Opel auf Supermarktparkplatz an

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde nach Angaben der Polizei ein grauer Opel Crossland auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ulmer Straße in Burgau am Heck angefahren und erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen unter Telefon 08222/96900. (AZ)

