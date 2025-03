Unbekannter hebt Gullideckel in Burgau aus

In Burgau hat ein unbekannter Täter am Samstag mehrere Gullideckel ausgehoben und auf die Straße geworfen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Nach Angaben der Polizei konnte ein Bewohner um 23.10 Uhr von seinem Balkon aus beobachten, wie in der Maria-Theresia-Straße der bislang unbekannter Täter drei Gullideckel aushob und auf die Straße warf. Zudem wurde ein Verkehrsspiegel beschädigt. Verkehrsteilnehmer kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Polizei Burgau hat die Ermittlungen wegen einem Vergehen des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und einer Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 zu wenden. (AZ)

