Unbekannter Mann dringt in Leipheimer Einfamilienhaus ein – Polizei sucht Zeugen für den Vorfall

Leipheim

Zeugen gesucht: Unbekannter Mann betritt Einfamilienhaus in Leipheim

In Leipheim ist es am Sonntag zu einem Fall von Hausfriedensbruch gekommen. Die bisherige Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Nun hoffen die Beamten auf Zeugen.
    Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
    Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntagnachmittag hat eine Bewohnerin eines Anwesens in der Kronbergstraße gegen 14.40 Uhr beobachtet, wie eine bislang unbekannte männliche Person über eine unversperrte Terrassentür unberechtigt ihr Einfamilienhaus betrat. Laut Polizeibericht flüchtete der Unbekannte, als er bemerkt hatte, dass er hierbei beobachtet wird. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verblieb ohne Erfolg, heißt es weiter. Der Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben, hatte blonde Haare, trug einen Bart und war mit einem orangenen Fahrrad samt Anhänger unterwegs.

    Zeugen, welche Hinweise zu dem Geschehen oder der Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

