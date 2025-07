Unbekannter stiehlt aus geparktem Lkw in Günzburg

Aus einem Lkw in Günzburg sind am Dienstag mehrere Gegenstände gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl gegen 9.30 Uhr, der Lkw stand zu diesem Zeitpunkt in der Augsburger Straße 82. Dieser war auf einer öffentlichen Parkfläche kurzzeitig unversperrt geparkt worden. Als der Fahrer zurückkam, stellte er fest, dass unter anderem sein Smartphone sowie eine Gürteltasche und Bargeld entwendet wurden. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

