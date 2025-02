Unbekannter beschädigt Gartenfigur in Burgau: Polizei sucht nach Zeugen

In Burgau hat ein unbekannter Täter eine Figur, die vor einem Haus in der Wallensteinstraße stand, beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Figur, die im Freien vor dem Anwesen stand, sei etwa 160 Zentimeter hoch gewesen. Ein Unbekannter soll sie umgeworfen haben, wodurch der Kopf der Skulptur abbrach. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 800 Euro. Sie bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08222/96900 um Hinweise. (AZ)

