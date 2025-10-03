Icon Menü
Unbekannter Täter beschädigt Reifen in Günzburg – Polizei sucht Zeugen

Günzburg

Unbekannter zersticht Reifen – Polizei bittet um Hinweise

In Günzburg hat eine bislang unbekannte Person den Reifen eines geparkten Autos zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
    Unbekannte zerstachen in Günzburg den Reifen eines Autos.
    Unbekannte zerstachen in Günzburg den Reifen eines Autos. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In Günzburg hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Sachbeschädigung ereignet: Ein im Hardtfeld abgestellter Pkw wurde durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Beamte stellten an einem Reifen einen mehrere Zentimeter langen Einschnitt fest. Nach Polizeibericht ist von mutwilliger Zerstörung auszugehen. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Günzburg (Tel. 08221/919-0) zu melden. (AZ)

