Unbekannter zersticht Reifen – Polizei bittet um Hinweise

In Günzburg hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Sachbeschädigung ereignet: Ein im Hardtfeld abgestellter Pkw wurde durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Beamte stellten an einem Reifen einen mehrere Zentimeter langen Einschnitt fest. Nach Polizeibericht ist von mutwilliger Zerstörung auszugehen. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Günzburg (Tel. 08221/919-0) zu melden. (AZ)
Günzburg
