Unbekannter Täter bricht in Imbisse im nördlichen Landkreis Günzburg ein

In Jettingen-Scheppach und in Burgau haben sich mehrere Einbrüche in Imbisse ereignet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Imbissstand, der sich in der Robert-Bosch-Straße in Jettingen-Scheppach befand, eingebrochen. Der bisher unbekannte Täter gelangte über zwei Fenster in das Gebäude, teilt die Polizei mit. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Entwendet wurde durch den Täter nichts. Zu einem weiteren Einbruch in Jettingen-Scheppach kam es in derselben Nacht in der Messerschmittstraße. Dort wurde nach Angaben der Polizei durch den unbekannten Täter in einen Imbissanhänger eingebrochen. Dieser verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Anhänger. Der entstandene Entwendungsschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der Sachschaden wird auf circa 50 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen: In Burgau wurde in einen Imbissanhänger eingebrochen

Ein paar Kilometer entfernt wurde ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Burgau in einen Imbissanhänger in der Kapuzinerstraße eingebrochen. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich auch hier gewaltsam Zutritt zum Anhänger. Der Schaden, der durch einen Diebstahl entstanden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der Sachschaden wird auf circa 20 Euro geschätzt. In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Burgau Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)