Sicherungskasten an der A8 aufgebrochen: Hat ein Unbekannter Strom abgezapft?

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter einen Verteiler- und Sicherungskasten am Parkplatz Scheppacher Flur an der A8 zwischen den Anschlussstellen Burgau und Zusmarshausen aufgebrochen. Die Tatzeit lässt sich nicht genauer eingrenzen, so die Polizei. Der Autobahnbetreiber Pansuevia erstattete daraufhin am Dienstagvormittag Anzeige bei der Verkehrspolizei Günzburg wegen Sachbeschädigung. Vermutlich zapfte der Täter auf diese Weise elektrische Energie ab, so die Beamten. In letzter Zeit kam es wiederholt vor, dass Unbekannte an den Lichtmasten Abdeckungen entfernten, um unerlaubt Strom zu beziehen. Die Verkehrspolizei Günzburg bittet Verkehrsteilnehmer, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefonnummer 08221 9190. (AZ)

