Unbekannter Täter sticht Reifen von zwei Autos in Röfingen auf – Polizei sucht Zeugen!

Röfingen

Linke Vorderreifen zerstochen: Wer hat zwei Autos in Röfingen beschädigt?

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter, der zwei geparkte Pkws im Holunderweg beschädigt haben soll. Sie bittet Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall.
    Über einen platten Reifen mussten sich zwei Autobesitzer in Röfingen ärgern. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In Röfingen wurden zwei abgestellte Pkw beschädigt. Laut Polizei ereigneten sich die Vorfälle im Zeitraum vom vergangenen Samstagabend bis zum Montagmorgen im Holunderweg. Der bisher unbekannte Täter habe jeweils den vorderen linken Reifen der Pkws zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

