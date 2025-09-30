Linke Vorderreifen zerstochen: Wer hat zwei Autos in Röfingen beschädigt?

In Röfingen wurden zwei abgestellte Pkw beschädigt. Laut Polizei ereigneten sich die Vorfälle im Zeitraum vom vergangenen Samstagabend bis zum Montagmorgen im Holunderweg. Der bisher unbekannte Täter habe jeweils den vorderen linken Reifen der Pkws zerstochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

