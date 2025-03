Unbekannter Täter stiehlt Außenspiegel von Pkw in Jettingen

In Jettingen hat ein unbekannter Täter den Außenspiegel eines geparkten Pkw entwendet. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, in der Freihalder Straße. In diesem Zeitraum soll ein Unbekannter den Außenspiegel des Mercedes komplett ausgebaut haben, indem er die Verbindungskabel trennte. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 08222/96900 zu melden. (AZ)

