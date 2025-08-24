Icon Menü
Günzburg

Unbekannter stiehlt Schmuck und Bargeld aus Günzburger Wohnung

Der Bewohner hatte laut Polizeibericht den Schlüssel nicht abgezogen. Nun fehlen Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.
    Während des Einbruchs war niemand in der Günzburger Wohnung.
    Während des Einbruchs war niemand in der Günzburger Wohnung. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Im Zeitraum vom Donnerstag, 21. August gegen 15 Uhr bis Freitag, 22. August um 9 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter, während der Abwesenheit des Eigentümers, aus einer Wohnung in der Parkstraße Bargeld und Schmuck entwendet. Laut Polizeibericht gelangte der Täter in die Wohnung, da der Bewohner vergessen habe, den Wohnungsschlüssel nach dem Versperren aus dem Schloss abzuziehen. Der Beuteschaden wird von den Beamten mit mehreren tausend Euro beziffert. (AZ)

