23-Jähriger bei Autounfall auf der GZ4 verletzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es auf der Kreisstraße GZ4 zwischen Großkötz und Bubesheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-Jähriger verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei ist der junge Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach 2 Uhr alleinbeteiligt mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 23-Jährige wurde dabei verletzt und anschließend in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die Kreisstraße in der Nacht kurzzeitig gesperrt werden. (AZ)

