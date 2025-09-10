Icon Menü
Unfall am Günzburger Altenheim: Unbekannter Fahrer flüchtet nach Kollision mit geparkt Auto

Günzburg

Unbekannter fährt gegen geparktes Auto am Altenheim und flieht

Nach einem Unfall in der Günzburger Spitalgasse am Dienstag sucht die Polizei nach dem geflohenen Verursacher und bittet Zeugen um Hinweise.
    Die Polizeiinspektion Günzburg bittet die Bevölkerung um Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    In der Günzburger Spitalgasse ist es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei beschädigte ein Unbekannter beim dortigen Altenheim mit seinem Fahrzeug zwischen 10 und 11 Uhr einen geparkten Pkw. Er hinterließ laut Polizei den Unfallort, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Die Polizei Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221/9190 um Zeugenhinweise. (AZ)

