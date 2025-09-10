Unbekannter fährt gegen geparktes Auto am Altenheim und flieht

In der Günzburger Spitalgasse ist es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei beschädigte ein Unbekannter beim dortigen Altenheim mit seinem Fahrzeug zwischen 10 und 11 Uhr einen geparkten Pkw. Er hinterließ laut Polizei den Unfallort, ohne seiner Meldepflicht nachzukommen. Die Polizei Günzburg bittet unter der Telefonnummer 08221/9190 um Zeugenhinweise. (AZ)

