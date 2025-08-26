Icon Menü
Unfall an der A8: 28-Jährige verletzt bei Kollision mit Sattelzug bei Günzburg

Günzburg

Sachschaden und leichte Verletzungen nach Unfall an der Günzburger Autobahnauffahrt

Eine 28-Jährige kollidierte beim Einfädeln auf die A8 mit einem Sattelzug. Dabei verletzte sie sich leicht. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.
    Die Verkehrspolizei Günzburg wurde am Montagabend zu einem Unfall auf der Günzburger Autobahnauffahrt gerufen.
    Die Verkehrspolizei Günzburg wurde am Montagabend zu einem Unfall auf der Günzburger Autobahnauffahrt gerufen. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    An der Günzburger Autobahnauffahrt ist es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht wollte eine 28-jährige Pkw-Fahrerin gegen 18.20 Uhr auf die A8 in Richtung Stuttgart auffahren. Beim Einfädeln auf den rechten Fahrstreifen übersah sie einen herannahenden Sattelzug. Dessen 55-jähriger Fahrer konnte trotz einer eingeleiteten Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern, berichtet die Polizei weiter. Der Lkw fuhr leicht auf das Fahrzeugheck des Pkws auf, bevor beide Fahrzeuge am Ende des Einfädelungsstreifens zum Stehen kamen. Durch den Aufprall erlitt die Frau laut den Beamten leichte Verletzungen. Einsatzkräfte lieferten sie zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus ein. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)

