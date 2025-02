Unfall auf A8: Sattelzug gerät bei Burgau ins Schleudern

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 52-jähriger Berufskraftfahrer am Donnerstag auf der A8 bei Burgau auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und hat einen Unfall mit vier leicht Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei war der belarussische Fahrer mit seinem litauischen Sattelzug am Nachmittag auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Der Lastzug prallte, nachdem er ins Schleudern geraten war, gegen die linke Betongleitwand und beschädigte dabei über 20 Felder. Zudem erfasste er einen Pkw auf dem linken Fahrstreifen und drückte diesen ebenfalls gegen die Betongleitwand. Die vier Insassen des Pkws, darunter zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren, erlitten leichte Verletzungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Ein weiteres Fahrzeug auf der Richtungsfahrbahn München wurde durch umherfliegende Trümmerteile leicht beschädigt.

Sattelzug verursacht bei Unfall einen Schaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro

Zur Absicherung der Unfallstelle alarmierten die Einsatzkräfte neben dem Autobahnbetreiber Pansuevia auch die Feuerwehr Burgau. Nach der Räumung und Reinigung wurde die Unfallstelle wieder freigegeben. Während der Bergungsmaßnahmen bildete sich ein Stau, der sich nach der Freigabe rasch auflöste. Die aufnehmenden Polizeibeamten der Verkehrspolizei Günzburg leiteten gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro, wobei der genaue Schaden an der Betongleitwand bisher nicht feststeht. (AZ)