Unfall auf der B16: Auto muss Lkw ausweichen und touchierte Leitpfosten

In Günzburg hat sich am Dienstagnachmittag auf der B16 im fließenden Straßenverkehr eine Unfallflucht ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fädelte ein Pkw auf die B16 Höhe Ichenhauser Straße/Pendlerparkplatz ein, wobei ein gleichzeitig auf der Fahrbahn fahrender Lkw hierfür Platz machte und den Fahrstreifen wechselte. Nachdem sich das Auto eingefädelt hatte, wechselte der Lkw wieder auf Fahrstreifen vor das Auto. Der Pkw musste laut Polizei aufgrund des geringen Abstandes eine Ausweichbewegung machen und touchierte einen Leitpfosten. Hierdurch entstand ein Sachschaden am Auto im mittleren dreistelligen Bereich. Da es zu keiner Berührung zwischen beiden Fahrzeugen kam, ist es möglich, dass der Lkw-Fahrer den Unfall nicht bemerkt hat. Dennoch wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei Günzburg nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter 08221/9190 entgegen. (AZ)

