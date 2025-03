Unfall auf B16 bei Hochwang: Frau wird leicht verletzt

Bei einem Autounfall am Samstagvormittag auf der B16 bei Hochwang ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 40-jährige Autofahrerin die Bundesstraße von Günzburg kommend in Fahrtrichtung Ichenhausen. Am Ortseingang des Ortsteils Hochwang kam die Autofahrerin aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr über die dortige Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Der beteiligte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4500 Euro. Die 40-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

