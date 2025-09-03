Leitpfosten schleudert in den Gegenverkehr: Autofahrer verursacht Unfall bei Jettingen

Auf der Jettinger Umgehungsstraße in Richtung Burtenbach ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall. Laut Polizei war ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 17.00 Uhr auf der Straße unterwegs. Als er versucht haben soll, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen, musste er das Manöver aufgrund von Gegenverkehr abbrechen. Dabei soll er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenpfosten kollidiert sein.

Unfall bei Jettingen: Auto von 25-Jähriger beschädigt

Dieser wurde nach Angaben der Polizei auf die Gegenfahrspur geschleudert und beschädigte die Front eines entgegenkommenden Pkw, der von einer 25-Jährigen gesteuert wurde. Der Unfallverursacher, der mit einem schwarzen Auto unterwegs war, fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen unter 08222/96900 um Hinweise. (AZ)