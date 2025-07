Unfall bei Offingen: 28-Jähriger übersieht Auto beim Abbiegen

Bei Offingen ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhren zwei Autofahrer gegen 21.15 Uhr von Gundremmingen in Richtung Mindelaltheim. Auf Höhe der Einfahrt der Schnuttenbacher Straße bog der vordere Pkw in die Schnuttenbacher Straße ab. Gleichzeitig fuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW in die Gegenrichtung und wollte seinerseits nach links in die Schnuttenbacher Straße einbiegen. Dabei übersah er das Auto, das hinter dem abbiegenden Pkw fuhr, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Fahrer des VWs schwer am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 22.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Neben den Feuerwehren aus Schnuttenbach und Offingen, die sich um die Absicherung der Unfallstelle kümmerten, waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. (AZ)

