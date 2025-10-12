Unachtsamer Moment führt bei Günzburg zu teurem Unfall

Am vergangenen Freitagvormittag war ein 43-Jähriger mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße von Offingen nach Günzburg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, verringerte dieser seine Geschwindigkeit, um nach links in Richtung Nornheim abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 69-jährige Pkw-Fahrer nahm dies laut Polizei zu spät wahr und konnte nicht mehr ausreichend bremsen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Neben dem Schaden an den Fahrzeugen entstand durch ein versuchtes Ausweichmanöver des Unfallverursachers zudem ein Schaden an einem dortigen Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 23.000 Euro. Glücklicherweise blieben sämtliche Insassen bei dem Zusammenstoß unverletzt. (AZ)

