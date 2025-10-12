Icon Menü
Unfall Günzburg verursacht 23.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall

Günzburg

Unachtsamer Moment führt bei Günzburg zu teurem Unfall

Bei dem Auffahrunfall ging es für die Insassen glimpflich aus. Ein versuchtes Ausweichmanöver führte zu zusätzlichem Schaden an einem Verkehrszeichen.
    •
    •
    •
    Ein Moment der Unaufmerksamkeit endete in Günzburg in einem Unfall mit hohem Sachschaden.
    Ein Moment der Unaufmerksamkeit endete in Günzburg in einem Unfall mit hohem Sachschaden. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Am vergangenen Freitagvormittag war ein 43-Jähriger mit seinem Pkw auf der Ortsverbindungsstraße von Offingen nach Günzburg unterwegs. Wie die Polizei berichtet, verringerte dieser seine Geschwindigkeit, um nach links in Richtung Nornheim abzubiegen. Der hinter ihm fahrende 69-jährige Pkw-Fahrer nahm dies laut Polizei zu spät wahr und konnte nicht mehr ausreichend bremsen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Neben dem Schaden an den Fahrzeugen entstand durch ein versuchtes Ausweichmanöver des Unfallverursachers zudem ein Schaden an einem dortigen Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 23.000 Euro. Glücklicherweise blieben sämtliche Insassen bei dem Zusammenstoß unverletzt. (AZ)

