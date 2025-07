Unfall im Drive-In in Günzburg: Autofahrer gibt versehentlich Gas und beschädigt Restaurant

In Günzburg hat sich am Sonntagabend im Drive-In eines Schnellrestaurants ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei befand sich ein Mann mit seinem Auto an der Sprechanlage, als er versehentlich vom Bremspedal auf das Gaspedal abrutschte. Sowohl das Fahrzeug als auch der Bestellbildschirm und die Hauswand des Restaurants wurden dabei beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Das Gebäude trug einen niedrigen fünfstelligen Schaden davon, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. (AZ)

