Unbekannter fährt Auto in Burgau an

In Burgau hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet, bei dem der Verursacher anschließend geflohen ist. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Schillerstraße zwischen 2.30 und 14 Uhr ein Pkw Daimler, der dort ordnungsgemäß geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der linken Seite angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

