Unfall in der Schillerstraße: Unbekannter fährt Auto in Burgau an

Burgau

Unbekannter fährt Auto in Burgau an

Ein Auto, das in der Schillerstraße parkte, wurde am Mittwoch von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.
    Ein geparktes Auto wurde am Mittwoch in Burgau angefahren. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In Burgau hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet, bei dem der Verursacher anschließend geflohen ist. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Schillerstraße zwischen 2.30 und 14 Uhr ein Pkw Daimler, der dort ordnungsgemäß geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der linken Seite angefahren und beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

