Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß mit E-Scooter in Dürrlauingen

In Mönstetten, einem Gemeindeteil von Dürrlauingen, ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten E-Scooter-Fahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 77-jähriger Autofahrer gegen 7 Uhr nach rechts in die Ortsstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 38-jährigen E-Scooter-Fahrers, der von links kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. (AZ)

