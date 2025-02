Unfall in Günzburg: Frau wird verletzt, Unfallfahrer flieht

Bei einem Verkehrsunfall in Günzburg am Mittwoch ist eine Autofahrerin verletzt worden, während der Unfallverursacher mit seinem Lastkraftwagen vom Unfallort geflohen ist. Laut Polizei befuhr die Autofahrerin gegen 14.10 Uhr die B16. Kurz vor dem Kreisverkehr Donaubrücke musste sie ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Zeitgleich wechselte ein neben ihr befindlicher Lkw-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen und bemerkte das Fahrzeug der Frau zu spät, vermutet die Polizei. Schließlich erfasste der Lastkraftwagen den Pkw seitlich. Die Fahrerin versuchte durch Beschleunigen einen schwereren Unfall zu vermeiden. Dennoch fuhr ihr der Lkw nochmals von hinten auf.

Nach dem Unfall fährt der Lkw-Fahrer in Richtung Gundelfingen weiter – ohne anzuhalten

Während die geschädigte Frau ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand anhielt, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt jedoch unvermindert in Richtung Gundelfingen fort. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)