Kollision beim Abbiegen in Günzburg: Sachschaden in Höhe von 1500 Euro

In Günzburg ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 57-jährige Frau gegen 7.40 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Innenstadt. Als sie auf Höhe der Lindenallee nach links abbiegen wollte, ordnete sie sich entsprechend ein. Anstatt loszufahren, setzte sie jedoch aus ungeklärten Gründen mit ihrem Pkw zurück und fuhr auf das Auto eines 34-Jährigen, das hinter ihr stand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 1500 Euro. Beide Pkws waren weiterhin fahrbereit. (AZ)

