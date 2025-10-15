Lastwagen nimmt Auto die Vorfahrt: Unfall in Ichenhausen

In Ichenhausen ist am Dienstag ein Unfall passiert. Laut Polizei wollte am Nachmittag ein 43-jähriger Mann mit seinem Lkw von der Von-Stain-Straße nach links in die Heinrich-Sinz-Straße abbiegen. Hierbei nahm er einem 67-jährigen deutschen Pkw-Fahrer die Vorfahrt, welcher zuvor die Heinrich-Sinz-Straße nach Süden befuhr. In der Folge touchierte der 43-Jährige mit seiner Fahrzeugfront die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt circa 5000 Euro, wie die Beamten mitteilen. Aufgrund des Vorfahrtsverstoßes erwartet den 43-Jährigen nun ein Bußgeld. (AZ)

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heinrich-Sinz-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis