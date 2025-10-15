Icon Menü
Ichenhausen

Lastwagen nimmt Auto die Vorfahrt: Unfall in Ichenhausen

Eine Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw an der Ecke Heinrich-Sinz-Straße/Von-Stain-Straße in Ichenhausen verursacht einen hohen Sachschaden.
    Ein Lkw-Fahrer hat einem 67-jährigen Mann am Dienstag die Vorfahrt genommen.
    Ein Lkw-Fahrer hat einem 67-jährigen Mann am Dienstag die Vorfahrt genommen. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    In Ichenhausen ist am Dienstag ein Unfall passiert. Laut Polizei wollte am Nachmittag ein 43-jähriger Mann mit seinem Lkw von der Von-Stain-Straße nach links in die Heinrich-Sinz-Straße abbiegen. Hierbei nahm er einem 67-jährigen deutschen Pkw-Fahrer die Vorfahrt, welcher zuvor die Heinrich-Sinz-Straße nach Süden befuhr. In der Folge touchierte der 43-Jährige mit seiner Fahrzeugfront die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Glücklicherweise blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt circa 5000 Euro, wie die Beamten mitteilen. Aufgrund des Vorfahrtsverstoßes erwartet den 43-Jährigen nun ein Bußgeld. (AZ)

