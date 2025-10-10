Icon Menü
Unfall in Jettingen-Scheppach: 68-Jährige übersieht Auto

Jettingen-Scheppach

Unfall in Jettingen-Scheppach: 68-Jährige übersieht Auto

Als eine Autofahrerin am Donnerstag an einer Einmündung geradeaus weiterfahren möchte, nimmt sie einer 37-Jährigen die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.
    Eine 68-jährige Autofahrerin übersieht an einer Einmündung in Jettingen-Scheppach einen vorfahrtsberechtigten Pkw.
    Eine 68-jährige Autofahrerin übersieht an einer Einmündung in Jettingen-Scheppach einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    In Jettingen-Scheppach hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein hoher Schaden entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16 Uhr eine 68-Jährige mit ihrem Auto am Oberen Angerweg in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Als sie an der Einmündung in die Bischofstraße geradeaus weiterfahren wollte, übersah sie laut Polizei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 37-Jährigen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

