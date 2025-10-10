Unfall in Jettingen-Scheppach: 68-Jährige übersieht Auto

In Jettingen-Scheppach hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein hoher Schaden entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16 Uhr eine 68-Jährige mit ihrem Auto am Oberen Angerweg in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Als sie an der Einmündung in die Bischofstraße geradeaus weiterfahren wollte, übersah sie laut Polizei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einer 37-Jährigen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (AZ)

