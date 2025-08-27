Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Offingen: 72-Jährige übersieht Auto in Kreisverkehr

Offingen

Unfall in Offingen: 72-Jährige übersieht Auto in Kreisverkehr

Am Ortseingang fährt die Autofahrerin in einen Kreisverkehr ein. Sie bemerkt das von links kommende Auto einer 44-Jährigen zu spät. Es kommt zum Zusammenstoß.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall am Dienstagabend in einem Kreisverkehr in Offingen ist ein hoher Schaden entstanden.
    Bei einem Unfall am Dienstagabend in einem Kreisverkehr in Offingen ist ein hoher Schaden entstanden. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Weil eine 72-jährige Autofahrerin einen Pkw in einem Kreisverkehr übersehen hat, ist es am Dienstagabend in Offingen zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 72-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw zwischen Burgau und Offingen unterwegs. Am Ortseingang Offingen fuhr sie in den Kreisverkehr ein, übersah aber das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 44-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden