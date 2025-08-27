Unfall in Offingen: 72-Jährige übersieht Auto in Kreisverkehr

Weil eine 72-jährige Autofahrerin einen Pkw in einem Kreisverkehr übersehen hat, ist es am Dienstagabend in Offingen zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 72-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw zwischen Burgau und Offingen unterwegs. Am Ortseingang Offingen fuhr sie in den Kreisverkehr ein, übersah aber das von links kommende, vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 44-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (AZ)

