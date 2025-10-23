Nach Unfall auf A8: Kilometerlanger Stau im Berufsverkehr zwischen Leipheim und Günzburg

Unfall auf der A8 bei Leipheim: Auf der Autobahn ist es am frühen Donnerstagmorgen in Richtung Ulm zu einem Unfall gekommen. Es waren mehrere Rettungsfahrzeuge und etliche Einsatzkräfte vor Ort.

Transporter-Unfall auf A8: Sechs Rettungswagen im Einsatz bei Leipheim

Wie ein Sprecher der Polizei Schwaben Süd/West auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, war gegen 7.30 Uhr am Morgen ein Transporter alleinbeteiligt von der rechten Fahrspur abgekommen. Da zunächst völlig unklar war, wie viele Insassen in dem Fahrzeug waren, kamen die Einsatzkräfte mit einem großen Aufgebot zur Unfallstelle.

Etwa sechs Rettungswagen waren mit starken Kräften vor Ort. Dabei war relativ schnell klar, dass es nur zu leichten bis mittelschweren Verletzungen gekommen ist, wie ein Sprecher der Polizei sagt. Details zu den Unfallbeteiligten konnte er noch nicht nennen. Auch der Unfallhergang ist zunächst noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Verkehrschaos auf A8 zwischen Leipheim und Günzburg nach Unfall

Zunächst waren die beiden linken Fahrspuren noch frei und der Verkehr konnte relativ ungehindert an der Unfallstelle vorbeifließen. Doch bereits eine Stunde später staute sich der Verkehr auf circa sechs Kilometern fast bis zur Anschlussstelle Günzburg zurück. Das Portal bayerninfo.de ging um neun Uhr bereits von einem Zeitverlust von bis zu 30 Minuten aus.