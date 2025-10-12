Kollision beim Überholen: Unfall in Offingen reißt Baum aus dem Boden

Am vergangenen Freitag hat sich gegen 13.50 Uhr auf der Kreisstraße G 28 auf Höhe der Radlertankstelle in Offingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Laut Polizeibericht fuhr ein 45-km/h-Auto zur Unfallzeit auf der GZ28 von Offingen in Richtung Peterswörth. Hinter dem Fahrzeug bildete sich eine Schlange weiterer Fahrzeuge. Als viertes Fahrzeug fuhr hinter dem 45-km/h-Auto ein Audi, welcher von einem 30-Jährigen gesteuert wurde. Der Mann überholte nach Angaben der Polizei schließlich die vor ihm fahrenden Fahrzeuge. In diesem Augenblick scherte der Pkw, welcher direkt hinter dem 45-km/h Auto fuhr, ebenfalls zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Audi-Fahrer nach links aus und kam hierbei von der Straße ab.

Laut Polizei prallte der Audi zunächst gegen ein Verkehrszeichen und schließlich gegen einen Baum. Der Baum wurde durch den Aufprall umgerissen und der Audi durch den Aufprall total beschädigt. Der 22-jährige Fahrer des Pkws, direkt hinter dem 45-km/h-Auto, war nach Angaben der Beamten zum Überholen ausgeschert, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Auf der Dienststelle erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung. Der Audi-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.200 Euro. (AZ)