Unfallhergang noch unklar: Radfahrer am Scherisberg in Günzburg leicht verletzt

In Günzburg ist es am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Scherisberg. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben sollen, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise unter 08221/9190. Beim Verkehrsunfall verletzte sich der Radfahrer leicht. Zudem entstand sowohl am Rad, als auch am Pkw ein geringer Sachschaden. (AZ)

