Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrer in Günzburg: Polizei sucht Zeugen

Günzburg

Unfallhergang noch unklar: Radfahrer am Scherisberg in Günzburg leicht verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer. Die Beteiligten sollen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben.
    Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Donnerstag in Günzburg.
    Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Donnerstag in Günzburg. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg ist es am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Scherisberg. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben sollen, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise unter 08221/9190. Beim Verkehrsunfall verletzte sich der Radfahrer leicht. Zudem entstand sowohl am Rad, als auch am Pkw ein geringer Sachschaden. (AZ)

