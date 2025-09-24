Unfall auf der A8 bei Günzburg: Unbekannter Pkw verursacht Kollision zwischen zwei Lkw

Auf der A8 bei Günzburg hat sich am Dienstagabend gegen 17 Uhr ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Laut Polizei überholte ein schwarzer Pkw der Marke Mercedes einen Sattelzug. Plötzlich scherte das Auto auf den rechten Fahrstreifen vor den Lkw ein. Dabei habe der Autofahrer unvermittelt gebremst, um die A8 an der Abfahrt Günzburg zu verlassen.

Unfallflucht auf der A8 bei Günzburg: Schwarzer Mercedes gesucht

Folglich habe der Sattelzugfahrer eine Vollbremsung machen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Das konnte zwar vermieden werden, jedoch kollidierte der dahinter fahrende Gliederzug mit dem Lkw. Die beiden Lastwagen kamen danach auf dem Seitenstreifen und der mittleren Fahrspur zum Stehen, so die Polizei. Der dunkle Mercedes sei jedoch von der A8 abgefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

22-Jähriger bei Unfall auf A8 leicht verletzt

Der 22-jährige Sattelzugfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Der Gliederzug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Reinigung mussten mehrere Fahrstreifen für kurze Zeit gesperrt werden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Leipheim und Günzburg im Einsatz.

Jetzt sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Pkw. Es soll sich um einen schwarzen Mercedes A-Klasse handeln. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 08221/919311 zu melden. (AZ)