Unfallflucht auf Legoland-Parkplatz in Günzburg: Wer hat etwas gesehen?

In Günzburg ist ein Pkw auf dem Parkplatz des Legolands beschädigt worden. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Samstag zwischen 14 und 19 Uhr. Demnach habe ein unbekanntes Fahrzeug den geparkten BMW angefahren. Der Fahrer soll sich anschließend entfernt haben, ohne sich darum zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 750 Euro. Die Polizei bittet Zeugen unter 08221/9190 um Hinweise. (AZ)
Günzburg
