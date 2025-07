Unfallflucht auf Parkplatz in Burgau: Grauer Passat wurde am Heck angefahren

In Burgau ist ein Fahrzeug am Montag gegen 8.45 Uhr von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Laut Polizei stand der graue Passat zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Discounters in der Robert-Bosch-Straße. Der Fahrer des Passats saß demnach im Auto, als sein Fahrzeug am Heck angefahren und beschädigt wurde. Er habe nur einen grünen Pkw mit einer Frau am Steuer als Unfallverursacherin erkennen können, heißt es weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, unter 08222/96900 um Mithilfe. (AZ)

