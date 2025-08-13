Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht auf Volksfestplatz: Polizei sucht Zeugen für Schaden von 3000 Euro

Günzburg

Unfallflucht am Volksfestplatz: Wer hat etwas beobachtet?

Ein unbekannter Fahrer verursacht einen Unfall auf dem Volksfestplatz und hinterlässt einen Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.,
    • |
    • |
    • |
    Noch hat die Polizei den Flüchtigen nicht gefunden.
    Noch hat die Polizei den Flüchtigen nicht gefunden. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Fahrer einen grauen VW Passat, der auf dem Volksfestparkplatz im Auweg zwischen 18 und 20.30 Uhr abgestellt war, im Bereich der vorderen rechten Stoßstange angefahren. Das berichtet die Polizei. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Da sich der Unfallverursacher entfernte, ohne eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen, werden nun mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden