Unfallflucht am Volksfestplatz: Wer hat etwas beobachtet?

Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Fahrer einen grauen VW Passat, der auf dem Volksfestparkplatz im Auweg zwischen 18 und 20.30 Uhr abgestellt war, im Bereich der vorderen rechten Stoßstange angefahren. Das berichtet die Polizei. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Da sich der Unfallverursacher entfernte, ohne eine Nachricht am Fahrzeug zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen, werden nun mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

