Unfallflucht in Günzburg: 57-Jährige will ihre Fahrzeugdaten nicht preisgeben

In Günzburg ist es in der Dillinger Straße am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf einem dortigen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei habe die 57-jährige Verursacherin zwar einen Hinweiszettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen. Jedoch teilte sie darauf nicht ihre Fahrzeugdaten und Personalien mit. Die Polizei konnte gemeinsam mit dem Fahrer des beschädigten Fahrzeugs Kontakt zur Frau aufnehmen. Diese wolle jedoch aus unbekannten Gründen keine Angaben zu ihrem Fahrzeug preisgeben. Jetzt bittet die Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug machen können, unter 08221/9190 um Mithilfe. (AZ)

