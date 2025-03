In Günzburg ist am Montag ein in der Spitalgasse geparktes Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei offensichtlich ein unbekanntes Fahrzeug gegen den VW Passat gefahren, wodurch dessen Kotflügel hinten links einen erheblichen Schaden erlitt. Die Polizei schätzt diesen auf rund 8000 Euro. Sie bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

