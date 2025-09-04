Verkehrsunfallflucht in Günzburg: Wer hat den grauen Hyundai beschädigt?

In Günzburg hat sich am Montag zwischen 13 und 14 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Laut Polizei wurde dabei Am Mittleren Stadtbach auf Höhe der Hausnummer 20 ein geparkter grauer Pkw der Marke Hyundai Ioniq beschädigt. Der Sachschaden liege im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher soll sich entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet unter 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

