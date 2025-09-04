Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Unfallflucht in Günzburg: Polizei sucht Hinweise zu beschädigtem Hyundai Ioniq

Günzburg

Verkehrsunfallflucht in Günzburg: Wer hat den grauen Hyundai beschädigt?

Die Polizei sucht nach dem Unbekannten, der ein geparktes Auto Am Mittleren Stadtbach angefahren hat. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in Günzburg.
    Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in Günzburg. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg hat sich am Montag zwischen 13 und 14 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Laut Polizei wurde dabei Am Mittleren Stadtbach auf Höhe der Hausnummer 20 ein geparkter grauer Pkw der Marke Hyundai Ioniq beschädigt. Der Sachschaden liege im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher soll sich entfernt haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet unter 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden